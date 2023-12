© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sostiene le imprese esportatrici che contribuiscono al benessere economico dell'Italia. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un messaggio pubblicato su X. "L'export, 37 per cento del Pil, è in forte aumento. Vogliamo migliorare ancora: meno burocrazia, più semplificazione. Vogliamo il saper fare italiano in tutto il mondo", ha aggiunto Tajani. (Res)