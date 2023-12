Tunisia- Libia : al via forum sul servizio sociale nel mondo arabo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia ospita la terza conferenza scientifica internazionale organizzata dal Centro studi sociali della Libia in collaborazione con il Centro studi e ricerche economiche sociali della Tunisia, dal titolo "Il servizio sociale nel mondo arabo tra problema di riconoscimento e realtà pratica". Il forum, organizzato per la terza volta in Tunisia, raduna numerosi talenti arabi delle università e della ricerca provenienti da Libia, Tunisia, Oman, Siria, Egitto e Algeria nelle giornate di oggi e domani. Come riferisce l'agenzia di stampa "Tap," l'iniziativa intende esaminare molte questioni di interesse comune legate alle particolarità del servizio sociale nelle società arabe e il ruolo svolto dalla ricerca e dalle istituzioni nel campo sociale ed economico per sfruttare il capitale umano del mondo arabo tenendo conto degli sviluppi in atto e il loro impatto sul futuro. Le discussioni riguardano inoltre i bisogni dei gruppi più vulnerabili e a basso reddito per ridurre la povertà e migliorare le capacità degli individui ad essere autosufficienti. Il direttore generale del Centro per la ricerca e gli studi sociali, Sondos al Manser Aa Semlali, ha presentato oggi un intervento sul "ruolo del Centro per la ricerca e gli studi sociali nel sostenere il panorama della protezione sociale in Tunisia", sottolineando la volontà del ministero degli Affari sociali di aumentare le prestazioni del sistema di protezione sociale verso la consacrazione dei diritti costituzionali fondamentali per tutti i tunisini senza eccezione. (Tut)