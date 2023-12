Decreto Referendum: Giuliano (M5s), su piattaforma inaccettabili ritardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo decreto "rappresenta senza dubbio una battuta d'arresto, un'ulteriore pausa nell'avvio della piattaforma pubblica che permetterà la raccolta digitale, completamente gratuita, delle firme necessarie per la promozione di referendum e di leggi di iniziativa popolare. La piattaforma doveva essere attiva già a gennaio 2022, termine slittato poi alla fine dello stesso anno. Ebbene, senza spiegazioni plausibili, non solo questa piattaforma ad oggi non è fruibile per i cittadini, ma con il decreto che ci accingiamo a votare il governo sta ridefinendo il suo funzionamento, riportando quindi tutto indietro. A nostro avviso vi sono stati un ritardo ed un'inerzia molto gravi. E' bene evidenziare che non stiamo parlando di un provvedimento dal contenuto tecnico, ma della partecipazione dei cittadini alla vita politica del nostro Paese. E' un tema molto caro al Movimento cinque stelle, per questo già nello scorso marzo avevamo interpellato la presidenza dei Consiglio sulle ragioni di questo inspiegabile ritardo. Ci asteniamo perché riteniamo che questo governo fino ad oggi non abbia fatto abbastanza e speriamo che si tratti della sua solita incapacità e non della volontà di limitare la partecipazione alla vita democratica del nostro Paese". Lo ha detto la deputata del M5s, Carla Giuliano, nella dichiarazione di voto, in Aula alla Camera, sul decreto legge in materia di referendum. (Rin)