Medio Oriente: Usa annunciano 21 milioni di dollari di aiuti per i civili a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno annunciato altri 21 milioni di dollari di assistenza umanitaria per la popolazione civile nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, dopo la crisi esplosa nel quadro del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas. L’amministratrice dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), Samantha Power, ha annunciato che i nuovi aiuti includono cibo, strutture provvisorie per l’accoglienza e dispositivi per l’igiene personale per più di 120 mila persone. (Was)