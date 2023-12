Salario minimo: seduta Camera sospesa, lavori riprendono alle 20:30

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta della Camera è stata sospesa per consentire ai deputati di partecipare alla manifestazione promossa dalla Comunità ebraica di Roma e dall'Unione delle comunità ebraiche italiane contro l'antisemitismo ed il terrorismo. I lavori riprenderanno alle 20:30 con il prosieguo dell'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno alla proposta di legge sul salario minimo. I rappresentanti delle opposizioni hanno ritirato le loro firme dal provvedimento, in segno di protesta per l'emendamento soppressivo presentato dalla maggioranza, ed approvato dalla commissione Lavoro di Montecitorio, della proposta di legge originaria, depositata dalle minoranze, tranne Italia viva. Emendamento che ha trasformato le misure in una delega al governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, nonché di procedure di controllo ed informazione. (Rin)