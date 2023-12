Medio Oriente: arrivato in Egitto il secondo volo commerciale Usa con aiuti per Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un secondo volo commerciale statunitense carico di aiuti per la popolazione civile nella Striscia di Gaza è arrivato in Egitto, partendo dalla Giordania su ordine del Pentagono e del Comando centrale Usa. In una nota, il governo federale ha precisato che i nuovi aiuti includono medicinali, vestiti pesanti in vista della stagione invernale e cibo, per un totale di 16,3 tonnellate metriche. Si tratta del secondo aereo C-17 arrivato in Egitto per consegnare aiuti per i civili a Gaza, dopo il primo risalente al 28 novembre scorso. (Was)