Napoli: la Coldiretti 'apre' la pizzeria degli orrori nel Villaggio contadino

- Apre la prima “pizzeria degli orrori” per denunciare le ricette più strane e disgustose censite nei cinque continenti dove l’arte della pizza italiana viene stravolta nelle versioni più improbabili e i condimenti più bizzarri che sarà possibile toccare con mano giovedì 7 dicembre 2023 dalle 9 al Villaggio della Coldiretti a Napoli in piazza Municipio, in occasione dell’anniversario dell’iscrizione dell’arte del Pizzaiuolo napoletano nella lista del Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità il 7 dicembre 2017. L’appuntamento è con il presidente della Coldiretti Ettore Prandini insieme a migliaia di agricoltori e cittadini per celebrare la vera tradizione italiana e le sue mille declinazioni a casa e fuori, con la scuola dei cuochi contadini e i tutor della vera pizza italiana al 100 per cento, preparazioni dal vivo ed esibizioni di abilità dei pizzaiuoli acrobatici. Per l’occasione verrà diffuso il report della Coldiretti/Ipsos su “La pizza italiana vince la sfida dei prezzi” con dati sui consumi delle famiglie, la spesa, le preferenze e le ricadute su economia ed occupazione per la tradizione nazionale più diffusa e popolare grazie alla semplicità e alla varietà degli ingredienti che ne fanno un simbolo della dieta mediterranea e della cucina italiana. Un appuntamento che inaugura la tre giorni del Villaggio contadino di Natale della Coldiretti a Napoli dove fino a sabato 9 dicembre alle 23 sarà possibile toccare con mano la centralità e i primati dell’agricoltura italiana e vivere un giorno da contadino tra le aziende agricole ed i loro prodotti, sui trattori, a tavola con le specialità 100 per cento italiane, in sella ad asini e cavalli o nelle fattorie didattiche con i bambini che possono imparare a preparare la mozzarella, impastare il pane o fare l’orto. (segue) (Ren)