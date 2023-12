Serbia-Italia: Fontana (Regione Lombardia), presidente serbo Vucic interessato a cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore agroalimentare e le nuove tecnologie: sono questi alcuni dei settori su cui puntare nelle relazioni tra Serbia e Regione Lombardia secondo quanto emerso dall’incontro avvenuto ieri a Belgrado tra il presidente serbo Aleksandar Vucic e il presidente della Regione lombarda, Attilio Fontana, in occasione della due giorni del Forum Italia-Serbia sull’innovazione che si concluderà domani nella capitale serba. In una conversazione con la stampa italiana a Belgrado, Fontana ha precisato che secondo Vucic i settori economici su cui concentrare gli sforzi comuni sono la trasformazione dei prodotti agricoli, il settore agroalimentare e tutti quei campi in cui la tecnologia può dare un impulso al miglioramento dei processi produttivi. Fontana ha aggiunto che con Vucic si è discusso anche di "trasporti e di sanità", temi molto interessanti anche per la parte italiana. "Abbiamo individuato cinque ambiti di sviluppo nel settore dell'innovazione: il settore dell'automotive e della mobilità sostenibile; l'agricoltura e food transformation, tutte le tecnologie per la valorizzazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e i macchinari che possono favorire questa trasformazione; la transizione verso le fonti rinnovabili e l'economia circolare; l'Information Technology, perché abbiamo visto come qui (in Serbia) ci sia un livello molto avanzato di tecnologie utili anche per le nostre imprese. Le scienze della rete, le biotecnologie e tutto ciò che è legato al settore della sanità e della farmaceutica sono altri ambiti molto interessanti", ha osservato il presidente della Regione Lombardia. (segue) (Seb)