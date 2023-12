Serbia-Italia: Fontana (Regione Lombardia), presidente serbo Vucic interessato a cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende lombarde, secondo Fontana, possano aiutare quelle serbe nella messa in pratica delle innovazioni tecnologiche e della ricerca. "Per loro (in Serbia) uno dei punti di difficoltà sta nel riuscire a mettere in collegamento l'innovazione e la ricerca con l'applicazione delle stesse. Noi abbiamo questa capacità, tutto il mondo della ricerca può essere destinato immediatamente al mondo delle imprese. E poi l'organizzazione complessiva di questa grande collaborazione che c'è (da noi) fra il pubblico e privato, fra imprese e regione Lombardia: quest'organizzazione di ecosistema per loro potrebbe essere molto utile", ha detto Fontana. Il presidente della Regione Lombardia ha quindi osservato che la Serbia può assurgere a "territorio e nazione equilibratrice all'interno dei Balcani". "Il loro governo mi sembra straordinariamente democratico ed equilibrato e penso che sia importante, anche politicamente, essere loro vicini e tutelarlo per farlo assurgere a questo ruolo di stabilizzatore nella regione dei Balcani", ha concluso Fontana. (segue) (Seb)