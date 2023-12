Serbia-Italia: Fontana (Regione Lombardia), presidente serbo Vucic interessato a cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto oggi a Belgrado alla presenza del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, della ministra serba della Scienza, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, Jelena Begovic, e di quello dell'Informazione e delle telecomunicazioni, Mihailo Jovanovic, il Forum sull'Innovazione tra Italia e Serbia. L'evento di cooperazione economica e scientifica, dedicato al mondo dell'innovazione e delle start-up italiano e serbo e volto a promuovere le interazioni tra i sistemi dei due Paesi, è stato organizzato dall'ambasciata d'Italia in Serbia e dall'Agenzia Ice di Belgrado in collaborazione con i ministeri serbi della Scienza, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, e dell'Informazione e delle telecomunicazioni, la Camera di commercio serba (Pks), Impact Hub Belgrado e We Make Future Rimini. (segue) (Seb)