Medio Oriente: Blinken conferma restrizioni ai visti per coloni israeliani in Cisgiordania

- Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove restrizioni all’emissione di visti per gli individui che mettono a rischio la pace, la sicurezza e la stabilità in Cisgiordania, impedendo l’accesso dei civili ai servizi essenziali. Lo ha annunciato in una nota il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Siamo fermamente contrari a qualsiasi minaccia alla stabilità in Cisgiordania, inclusi gli attacchi contro i civili palestinesi da parte dei coloni israeliani”, ha detto, aggiungendo che azioni del genere, oltre agli attacchi contro gli israeliani da parte dei palestinesi, sono inaccettabili. (Was)