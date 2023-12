Lombardia: Giunta, Lo Palo non si deve dimettere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lucia Lo Palo, presidente di Arpa Lombardia resterà al suo posto. La mozione per sollevare Lucia Lo Palo dalla presidente di Arpa, a seguito delle sue affermazioni negazioniste sul cambiamento climatico, era stata presentata dalle opposizioni e approvata lo scorso 14 novembre. Oggi, dopo la richiesta avanzata questa mattina da Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd in Regione, e dopo il sollecito dello scorso martedì, il sottosegretario Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale Mauro Piazza a nome della giunta, ha fatto sapere che "il presidente Attilio Fontana e la giunta hanno valutato che non vi siano gli elementi per la revoca dell'incarico della presidente di Arpa Lucia Lo Palo". A seguito, dai banchi dell'opposizione, è stato urlato "Vergogna". (Com)