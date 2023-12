Niger: la giunta militare rompe gli accordi di difesa con l’Ue e rafforza i legami con la Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come prevedibile, la decisione della giunta di Niamey ha suscitato la reazione stizzita di Bruxelles che, per voce dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha fatto sapere che "ne trarrà le necessarie conseguenze operative". In undici anni di presenza in Niger, ricorda Borrell in una nota, Eucap Sahel Niger ha sostenuto, su richiesta delle autorità, le forze di sicurezza interne nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e all’immigrazione irregolare. “La missione Eucap Sahel Niger ha formato più di 20 mila elementi delle forze di sicurezza interna e ha contribuito attivamente allo sviluppo della strategia di sicurezza interna nazionale del Niger. In collaborazione con le autorità, Eucap ha svolto un ruolo importante nello sviluppo del concetto di unità mobili, avendo equipaggiato e addestrato sei di queste unità mobili della Gendarmeria, della Guardia nazionale e della Polizia, che comprendono ciascuna 150 elementi d'élite, fornendo apparecchiature ad alta tecnologia, veicoli blindati, dispositivi di comunicazione. Inoltre – prosegue la dichiarazione – Eucap ha ampiamente sostenuto la regione di Agadez grazie ad una filiale decentralizzata. L'Eumpm Niger, lanciata di recente su invito delle autorità, mirava a sostenere l'esercito nigerino nella sua lotta contro il terrorismo. L'azione delle nostre missioni Psdc (Politica di sicurezza e di difesa comune) si inserisce in un più ampio contributo dell'Unione europea a beneficio delle forze di sicurezza e difesa del Niger che comprende formazione, equipaggiamenti, infrastrutture e linee di comunicazione", conclude la dichiarazione, ricordando che l’Unione europea ha immediatamente sospeso ogni cooperazione in materia di sicurezza e difesa in seguito al colpo di Stato di luglio. (segue) (Res)