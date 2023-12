Niger: la giunta militare rompe gli accordi di difesa con l’Ue e rafforza i legami con la Russia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Eucap Sahel Niger è stata avviata, su richiesta del governo del Niger, nell'estate del 2012 con lo scopo di fornire consulenza e formazione per sostenere le autorità nigerine nel rafforzare le loro capacità. Nel settembre 2022 la missione – che conta oltre 100 esperti internazionali, la maggior parte dei quali provenienti dalle forze di sicurezza e dai dipartimenti di giustizia europei – era stata prorogata dal Consiglio europeo fino al 30 settembre 2024, con una dotazione di bilancio di poco superiore a 72 milioni di euro per il periodo dal 1 ottobre 2022 al 30 settembre 2024. Per l’Italia, la consistenza massima annuale autorizzata per il contingente nazionale impiegato nella missione è di 14 militari, ma attualmente non ci sono uomini impegnati. Quanto alla missione Eumpm Niger, invece, è stata istituita dal Consiglio Ue a febbraio di quest’anno – dunque pochi mesi prima del colpo di Stato – con l’obiettivo di rafforzare la capacità militare delle forze armate nigerine e sostenerle nella lotta contro i gruppi armati terroristici, anche attraverso la creazione di un Centro per la formazione dei tecnici delle forze armate. La missione conta su una forza lavoro di circa 130 gendarmi e agenti di polizia messi a disposizione dagli Stati membri dell’Ue per svolgere la sua azione. Dall’ottobre scorso la missione è guidata dal colonnello Antonio Stasi, subentrato a sua volta al colonnello Antonio D’Agostino. (segue) (Res)