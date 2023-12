Niger: la giunta militare rompe gli accordi di difesa con l’Ue e rafforza i legami con la Russia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta invece attiva, in assenza di comunicazioni da parte della giunta nigerina, la missione militare italiana Misin (Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger), istituita nel 2018 e che conta attualmente circa 200 effettivi, prevedendo l’impiego di un massimo di 13 mezzi, tutti terrestri. Destino opposto, invece, è stato riservato alla missione militare francese, che ad ottobre a iniziato a ritirare il suo contingente di circa 1.500 uomini. Dopo un lungo braccio di ferro con le autorità nigerine, lo scorso 24 settembre il presidente francese Emmanuel Macron ha infatti annunciato il ritiro del contingente francese ancora presente in Niger “entro la fine dell’anno”, ponendo fine alla disputa con le autorità golpiste che subito dopo il colpo di Stato del 26 luglio avevano denunciato l’accordo di cooperazione militare con Parigi. Così, alla fine di ottobre, quasi 200 militari francesi hanno lasciato la città di Ouallam, nel sud ovest del Niger, per dirigersi in Ciad, dove sono stati ricollocati, mentre i due gruppi con sede nel nord del Niger hanno già completato il ritiro. Secondo quanto riferito da fonti militari francesi citate dall'emittente "Rfi", rimane ora da evacuare soltanto la base aerea di Niamey, dove restano circa 400 uomini. (segue) (Res)