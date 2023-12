Niger: la giunta militare rompe gli accordi di difesa con l’Ue e rafforza i legami con la Russia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Creata ufficialmente lo scorso 16 settembre, l'intesa ha avuto un seguito la scorsa settimana con l’incontro avvenuto a Bamako tra i ministri degli Esteri dei tre Paesi – il nigerino Bakary Yaou Sangaré, il maliano Abdoulaye Diop, la burkinabé Olivia Raggnaghnèwendé Rouamba – per dare a questa alleanza una dimensione politica e diplomatica. Dopo la riunione, i governi dei tre Paesi saheliani hanno annunciato l’intenzione di rafforzare i loro scambi commerciali, di realizzare insieme progetti energetici e industriali, di creare una banca di investimenti e persino una compagnia aerea comune. Finora, però, non è stata fissata alcuna scadenza per gli ambiziosi progetti. Tutti e tre i Paesi saheliani sono stati sospesi dagli organismi della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao) dopo i rispettivi colpi di Stato militari che hanno portato al potere giunte militari ostili alla Francia e alle potenze occidentali e vicine alla Russia. Il Niger è inoltre ancora sottoposto alle sanzioni economiche della Cedeao contro le quali Niamey ha avviato un procedimento legale, la cui decisione è stata rinviata. In questo contesto, la formalizzazione dell’Alleanza degli Stati del Sahel assomiglia molto alla creazione di un’alternativa alla Cedeao, e sul piano militare ad un'embrionale "Nato" africana. (Res)