Fvg: Fedriga, prosegue impegno per rafforzare rapporti commerciali con Usa

- La regione Friuli Venezia Giulia prosegue l’impegno nel rafforzare i rapporti commerciali con gli Stati Uniti, “partner strategico nella rete di relazioni internazionali” e “importante mercato di riferimento” in termini di esportazioni e di attrazione di investimenti sul territorio. Lo ha detto oggi il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, dopo essere stato ospite, ieri sera a Milano, del XVII Transatlantic award gala dinner, organizzato dalla Camera di commercio americana in Italia per premiare le aziende statunitensi e italiane che hanno operato importanti investimenti sull'asse transatlantico. "È fondamentale coltivare queste relazioni affinché la nostra Regione si confermi in prima linea nell'affrontare le grandi sfide al centro del dibattito politico internazionale”, ha rimarcato Fedriga. “In particolare sui filoni della ricerca, dell'innovazione e della transizione energetica, nei quali continuiamo a riscontrare grande attenzione da parte dei partner statunitensi ma non solo”. (Frt)