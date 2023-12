Fvg: assessore Turismo, più 6,6 per cento presenze grazie a traino Lignano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi dieci mesi dell'anno il Friuli Venezia Giulia ha registrato una crescita complessiva delle presenze turistiche del 6,6 per cento rispetto al 2022, grazie anche all'ottima performance dell'area costiera dei comuni di Lignano Sabbiadoro, Latisana e Marano Lagunare, capace di raggiungere quota 3.691.000 presenze turistiche, pari a circa il 40 per cento del totale. Lo ha detto oggi pomeriggio l'assessore al Turismo, Sergio Emidio Bini, intervenendo alla presentazione dello studio sull'attrattività della città balneare commissionato dal comune di Lignano Sabbiadoro, insieme alla Camera di commercio di Pordenone-Udine. Secondo lo studio, Lignano Sabbiadoro è leader in Regione per arrivi, che nel 2022 sono stati pari al 27 per cento del totale. Con 68 mila posti letto, il comprensorio è al primo posto per la ricettività in regione e con sette darsene vanta anche il 53 per cento dei posti barca del Friuli Venezia Giulia. "Forte del traino del turismo - ha continuato Bini - il 'sistema Lignano' concorre a realizzare oltre un miliardo di valore aggiunto e i margini di crescita sono ampi, anche grazie alle progettualità già allo studio di Comune e Regione. Vanno in questo senso gli investimenti sui luoghi simbolo, il masterplan per sviluppare la città dello sport e anche gli studi commissionati per una eventuale candidatura Unesco. È il segnale di un territorio che ha risorse e visione per crescere". (Frt)