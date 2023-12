Medio Oriente: altri 20 camion di aiuti sono arrivati a Gaza passando da Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 20 camion carichi di aiuti umanitari ha attraversato il valico di Rafah, in Egitto, nella giornata di oggi, entrando nella Striscia di Gaza. Lo riferisce l’emittente “Cnn” citando le testimonianze dei funzionari presenti sul posto, anche se la Mezzaluna Rossa palestinese ha dichiarato di non avere ancora ricevuto nuovi veicoli. Sempre nella giornata di oggi, sono arrivati in Egitto cinque feriti. (Was)