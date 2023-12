Svimez: Fitto, Rapporto conferma strategicità operato governo e indica sempre denunciate difficoltà di spesa Centro-Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In relazione a quanto emerso dal rapporto Svimez è opportuno ricordare a beneficio del dibattito che si è aperto, che i dati analizzati si riferiscono al 2020-2021-2022. Per quanto attiene il 2023 il rapporto effettua delle stime. Quindi è sinceramente curioso e per certi versi paradossale che per tutto quanto emerso si provi ad addebitare la responsabilità al governo Meloni che si è insediato, come è noto, a fine ottobre 2022". E’ quanto dichiara il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto. "Il Rapporto invece conferma la diagnosi del governo che sin dal suo insediamento ha denunciato la grande difficoltà di spesa delle amministrazioni centrali e regionali nel Mezzogiorno e soprattutto l’inefficacia della stessa", prosegue il ministro. "In questi ultimi venti anni a fronte di molte decine di miliardi di risorse nazionali ed europee programmate il divario nord sud non solo non si è ridotto, ma come afferma la Commissione europea nell’ottavo rapporto sulla coesione addirittura si è ampliato. Sempre la Commissione nel citato rapporto afferma che il Mezzogiorno è nella così detta 'trappola di sviluppo' - spiega Fitto -. Nel corso del rapporto, sarà sfuggito, è emerso con chiarezza l’importanza e la strategicità dell’operato del governo in relazione alla Zes unica del Mezzogiorno e alla nuova riforma della politica di coesione che consentirà al nostro paese di assicurare la massima complementarità e strategia tra le diverse fonti di finanziamento. Le polemiche, soprattutto quelle strumentali, non servono. Serve invece responsabilità nell’analizzare quello che non ha funzionato e impegnarsi a fare di tutto per modificarlo. Ed è proprio quello che il governo sta facendo", conclude Fitto. (Rin)