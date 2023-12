Fisco: Ricciardi (Pd) su collegato, scelte sbagliate contro frontalieri e impatriati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo sta smantellando il sistema dei frontalieri e quello di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia. Il combinato disposto dell'articolo 49 della legge di Bilancio e dell'articolo 1 del collegato fiscale ha un effetto dirompente per milioni di lavoratori italiani all'estero o frontalieri". Lo ha detto Toni Ricciardi, vicepresidente del gruppo del Partito democratico alla Camera, in commissione Finanze a Montecitorio, dove ha espresso il parere del Pd al collegato fiscale. "Il relatore Centemero ha recepito le nostre osservazioni che tuttavia non sono vincolanti - ha continuato il parlamentare -. Non capiamo le ragioni per cui il governo non prenda un impegno preciso per sanare dei vulnus inaccettabili. Sugli impatriati -ha aggiunto Ricciardi- c'è un parere pressoché unanime affinché il governo preveda almeno una deroga di un anno e mantenga le distinzioni legate alla situazione familiare. Ma non ci vogliono sentire e rischiano di vanificare una misura che ha portato solo benefici. Stesso atteggiamento contro i frontalieri: devono chiarire in modo esplicito cosa intendono per frazione quotidiana; per questo governo se un frontaliere lavora 8 ore al giorno in Svizzera e 16 ore le trascorre in Italia, deve diventare un soggetto fiscale italiano? La Lega dovrà spiegare il perché di questa scelta ai suoi elettori. Siamo molto preoccupati dalle scelte sbagliatissime e penalizzanti che questo governo sta facendo contro i lavoratori italiani all'estero e i frontalieri". (Rin)