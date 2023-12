Ucraina: premier Shmyhal, Rheinmetall produce già munizioni per il nostro esercito e riceve nuovi ordini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia tedesca Rheinmetall è già impegnata nella produzione di proiettili di artiglieria per l'Ucraina. Lo ha detto il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, intervenendo a una riunione governativa. "L'azienda (Rheinmetall) produce già proiettili di artiglieria per l'Ucraina e riceve nuovi ordini. In futuro, pianifichiamo l’avvio della produzione di veicoli corazzati nel territorio ucraino", ha osservato il premier. Secondo Shmyhal, si tratta di un progetto di punta che unisce le forze ucraine a quelle europee "per raggiungere una pace giusta e la nostra sicurezza comune". Il primo ministro ha anche annunciato l'intenzione in futuro di adottare tecnologie straniere in Ucraina, fare investimenti nello sviluppo dell'industria della difesa e in particolare in nuove produzioni. (Kiu)