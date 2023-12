Natale: Masi (Fd'I), preoccupati per piano mobilità Roma, sindaco consideri nostre proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in attesa del provvedimento ufficiale che ci spiegherà quale sia il piano della mobilità della Giunta per le festività natalizie nel centro storico". Lo dichiara in una nota il consigliere di Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina, Mariacristina Masi. "Sembra che anche quest'anno - aggiunge - l'assessore intenda chiudere fino alle 20 la Zona a traffico limitato e riproporre, a grandi linee, il piano fallimentare dello scorso anno, nonostante le nostre proposte vadano nel senso opposto. Non si comprende come i romani possano decidere di raggiungere il centro per effettuare gli acquisti natalizi se si posticipa la chiusura della Ztl e si prevedono solamente bus e metro gratis nei weekend, senza considerare un potenziamento delle linee, almeno negli orari pomeridiani, tutti i giorni. Temiamo che i disagi siano addirittura maggiori quest'anno a causa dei cantieri e che le attività produttive ne risentiranno ancora di più. Visto che non è stato possibile discutere la nostra mozione, dato che l'Assemblea è bloccata da giorni a causa della spaccatura nella maggioranza, chiediamo al Sindaco di tenere in considerazione le proposte, finora completamente ignorate, che includevano anche l'introduzione di una linea che possa collegare il centro con il quadrante nord della città, prevedendo una navetta cha parta anche dalla zona Parioli", conclude Masi.(Com)