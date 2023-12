Veneto: Filt Cgil Venezia e Filt Cgil Veneto, necessario rilanciare sistema portuale di Venezia e Chioggia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario rilanciare il sistema portuale di Venezia e di Chioggia. Lo hanno dichiarato i rappresentanti di Filt Cgil Venezia e Filt Cgil Veneto che negli scorsi giorni hanno tenuto un'assemblea presenziata da presenziata da Federica Vedova (segretaria generale Filt Cgil Venezia), Alessandro Piras (segretario generale Filt Cgil Veneto), Daniele Giordano (segretario generale Camera del lavoro metropolitana di Venezia). Nel corso dell'incontro sono stati affrontati il tema del lavoro portuale e il problema del ritorno delle navi passeggeri dal porto commerciale alla marittima di Venezia. I temi evidenziati, come riporta una nota, sono "soprattutto dalle lavoratrici e dai lavoratori di Vtp, e riconosciuti anche dai lavoratori che operano nelle banchine dei terminalisti, sono la conseguenza del decreto Draghi, che ha giustamente bloccato il passaggio delle navi passeggeri nel canale della Giudecca, e dipendono dagli effetti indiretti della pandemia, che ha determinato 3 anni di cassa integrazione per tutto il settore. Va sottolineato - viene aggiunto - che, grazie all'accordo sul cosiddetto 'porto diffuso', molti lavoratori hanno ripreso, nel 2023, a lavorare parzialmente ma non in misura sufficiente. Per il Porto di Chioggia, c'è poi il problema che le navi sono impossibilitate ad ormeggiare per motivi di carattere morfologico e strutturale, con il risultato di rendere ancora più ridotta la possibilità del suo utilizzo". L'assemblea, si legge, "ha espresso con forza la necessità di un rilancio di tutto il sistema portuale, di Venezia e di Chioggia, attraverso azioni tangibili come lo scavo dei canali, servizi nautici e canoni demaniali, sollecitando l'Autorità di Sistema Portuale, attore principale, a dare risposte concrete. La Filt Cgil di Venezia e e la Filt Cgil del Veneto condividono che la manutenzione dei canali sia necessaria e non più rinviabile, perché solo così la città e il Porto possono rimanere vivi e vitali". (Rev)