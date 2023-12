Fvg: Fedriga, Aquileia mantiene valore storico inestimabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito Unesco di Aquileia, a 25 anni dal suo inserimento nella lista dei patrimoni dell’umanità, mantiene un valore storico inestimabile. Lo ha detto oggi il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in apertura del convegno dedicato ai 25 anni dal riconoscimento nella Basilica patriarcale. “Un anniversario che non si pone come punto di arrivo, bensì di passaggio nell'ambito del percorso di valorizzazione di Aquileia, che in questi anni ha visto da parte della Regione un impegno costante, in continuità tra le diverse legislature. Continueremo – ha spiegato Fedriga - non solo con l'impiego di risorse per contribuire alla crescita di quest'area, ma anche con un adeguato piano di sviluppo, consapevoli delle grandi potenzialità anche in termini economici del territorio. Aquileia non è un patrimonio locale, è un patrimonio del mondo, e noi dobbiamo avere l'orgoglio di saperlo raccontare e promuovere”, ha concluso il presidente della Regione. (Frt)