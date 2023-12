Ponte Stretto: Siracusano, opera estremamente strategica per intero Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da decenni sento dire che in Sicilia e in Calabria mancano le strade, le autostrade e le ferrovie, e che dunque è inutile fare il Ponte sullo Stretto di Messina. Questa teoria del benaltrismo ha portato solo immobilismo: non è stato fatto il Ponte e nel frattempo neanche le altre infrastrutture. Le grandi opere sono acceleratori di altre infrastrutture, la realizzazione del Ponte porterà alla costruzione di tante opere connesse. Si stima un costo di circa 12 miliardi di euro: di questi cinque serviranno per il ponte, gli altri sette per le infrastrutture ad esso collegate". Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a "Tagadà", su La7. "I siciliani ogni anno spendono sei miliardi di euro per la condizione di insularità della propria Regione: una vera e propria tassa occulta - ha aggiunto Siracusano -. Il Mediterraneo diventerà la porta dell'Europa, e dunque il ponte sullo Stretto non servirà solo a Sicilia e a Calabria, ma sarà un'opera estremamente strategica per l'intero Paese. Il ministro Salvini con grande coraggio ha ripreso un progetto già approvato ai temi dei governi guidati da Silvio Berlusconi - il vero padre del ponte - ed ha rilanciato questa grande opera, pronta a partire già nei prossimi mesi". (Rin)