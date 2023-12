Veneto: Ca' Foscari e Università di Padova tra i primi 200 atenei al mondo nel ranking Qs Sustainability

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata pubblicata, per la seconda edizione, la classifica mondiale universitaria Qs Sustainability 2024. In questa classifica l'Università Ca' Foscari di Venezia si è posizionata al 192 posto a livello mondiale nella classifica generale su 1403 istituzioni valutate e al 6 posto in Italia su 48 istituzioni prese in esame, migliorando la sua posizione nazionale. "Sono lieta del riconoscimento internazionale attribuito a Ca' Foscari dal QS World University Ranking Sustainability 2024 - ha dichiarato la rettrice dell'ateneo di Ca' Foscari, Tiziana Lippiello - lo sviluppo sostenibile è da molti anni al centro delle azioni di Ca' Foscari, secondo un approccio trasversale, che investe l'offerta formativa, la ricerca, le iniziative aperte al territorio e l'organizzazione interna. Diffondere e promuovere una cultura della sostenibilità per contribuire a raggiungere gli obiettivi dell'Agenda Onu 2030 sono il nostro impegno quotidiano e come Ateneo continueremo a dare il nostro contributo per affrontare le grandi sfide del nostro tempo". Importanti risultati anche per l'Università degli Studi di Padova che invece si è posizionata al 110 posto al mondo e seconda in Italia. "Anche in questa seconda edizione del ranking, che ha visto raddoppiare gli atenei partecipanti, l'ateneo patavino si conferma in alta posizione. Un buon risultato, frutto dell'ottimo lavoro di docenti e dipendenti. I punteggi ottenuti rispecchiano il valore strategico che il nostro ateneo attribuisce alla dimensione sociale, ambientale e di governance - ha commentato Daniela Mapelli, rettrice dell'Università di Padova -. Un risultato che ci sprona a continuare il nostro lavoro: sono tanti gli obiettivi che ci siamo posti da qui al 2027, come testimonia la nostra Carta degli impegni di sostenibilità, Il nostro Piano di uguaglianza di genere e l'impegno profuso negli ultimi anni per valorizzare e promuovere l'impatto sociale dell'Ateneo". (Rev)