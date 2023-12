Salario minimo: Barzotti (M5s), da maggioranza deriva autoritaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I membri del gruppo parlamentare del Movimento cinque stelle manifestano tutta la loro contrarietà al testo che oggi sbarca in Aula, 'stravolto' dall’approvazione dell’emendamento Rizzetto. L’iter di questa proposta di legge è stato paradossale e caratterizzato da continui rinvii e prese in giro, come nel caso dell’intervento del Cnel, il cui orientamento, peraltro, è stato infine ignorato dalla maggioranza. Come se non bastasse, questo testo azzera e riscrive integralmente la proposta di legge a firma Conte, insieme alle altre opposizioni, e presentata dalla minoranza grazie a quella quota di riserva che il Regolamento prevede configurando uno dei diritti che in genere vengono inclusi nello 'statuto dell’opposizione'. La trasformazione della pdl in una legge delega al Governo cancella di fatto mesi di dibattito e confronto avvenuti in commissione Lavoro e così espropria il Parlamento delle sue funzioni, violando le prerogative delle opposizioni”. Lo ha detto la capogruppo del M5s in commissione Lavoro alla Camera e relatrice di minoranza della proposta di legge sul salario minimo, Valentina Barzotti, in Aula a Montecitorio. “L’emendamento da cui deriva il testo oggi al nostro esame - ha ripreso la parlamentare - è stato di tipo soppressivo mascherato: senza prevedere alcun salario minimo, delega al governo il compito di intervenire sulla materia della retribuzione dei lavoratori, peraltro attraverso principi e criteri direttivi vaghi e generici. In sostanza, al posto di un principio sul salario minimo semplice, chiaro e suscettibile di ridare dignità al lavoro, da domani avremo solo autorizzato il governo a legiferare 'in bianco' sul lavoro povero. Siamo dinanzi ad una deriva accentratrice e autoritaria che esautora il Parlamento delle sue funzioni. Oggi maggioranza e governo decidono deliberatamente di calpestare la dignità di 3,6 milioni di lavoratrici e lavoratori: dovranno assumersi la responsabilità”. (Rin)