Lavoro: Camusso (Pd), su dimissioni volontarie basta parole, servono risposte concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati usciti oggi sulle dimissioni volontarie, vedono aumentare (ancora) le lavoratrici che abbandonano il lavoro per impossibilità di conciliare lavoro e cura. E' il tempo non di commentare, ma di dare risposte concrete". Lo dichiara la senatrice del Pd, Susanna Camusso. "Il gruppo Pd, a prima firma delle senatrici Camusso e D'Elia, ha proposto due emendamenti alla legge di Bilancio che superino esattamente queste difficoltà - aggiunge -. Riteniamo essenziale attuare il congedo paritario obbligatorio di 5 mesi, per condividere il lavoro di cura e non costringere le lavoratrici a conciliare con se stesse sacrificando progetti e obiettivi sul lavoro. In un altro emendamento - conclude Camusso - affrontiamo il tema specifico delle Commissioni, proponendo che si precedano le dimissioni con percorsi di confronto/ conciliazione presso gli uffici del lavoro per definire scegliere forme di flessibilità, anche incentivando le imprese che li scelgono". (Rin)