Export: Garosci (Confcommercio), metà delle imprese esportatrici lo fa in un solo Paese, serve formazione

- La formazione alle nostre imprese è il fattore sul quale è necessario investire per spingere le diverse filiere a promuovere i loro prodotti all’estero con maggiore convinzione. Lo ha detto Riccardo Garosci, vicepresidente di Confcommercio, alla Conferenza nazionale dell’export e dell’internazionalizzazione, in corso oggi all’Auditorium di Roma. “Metà delle imprese italiane che esportano all’estero lo fanno in un unico Paese”, ha osservato Garosci, sostenendo che con un maggiore sostegno queste imprese potrebbero spingersi a portare i loro prodotti in un numero maggiore di destinazioni.(Res)