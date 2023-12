Lombardia: Rosati (AVS), Regione non si occupa dei lavoratori del settore cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Abbiamo votato oggi contro il Programma Triennale della Cultura perché la Regione Lombardia non vuole occuparsi delle condizioni di lavoro delle persone che operano nel settore cultura così come chiedevamo nel mio ordine del giorno, poi bocciato, per rispondere alle esigenze di quel mondo e dei diversi lavoratori e lavoratrici che hanno manifestato in queste settimane per le condizioni di lavoro poco dignitose". Lo afferma Onorio Rosati, Consigliere Regionale di Alleanza Verdi Sinistra e Reti Civiche in Lombardia. "Ci sono i lavoratori dei musei che vengono sottopagati con un reddito lordo giornalieri inferiore a 7 euro - continua - , le maschere della Scala che non riescono a vivere con un contratto intermittente e i lavoratori dello spettacolo come artisti, attori, registi e tecnici che non vedono riconosciuto il loro periodo di 'non attività lavorativa' in cui non sono sul posto di lavoro ma elaborano e ideano le loro prossime produzioni artistiche". L'Assessore "ci ha detto chiaramente che il lavoro di queste persone non è competenza del settore cultura", conclude Rosati.