Sanità: Scalfarotto (Iv), oblio oncologico legge di civiltà, bella giornata per il Paese

- "Questa legge è una legge di civiltà che riguarda più di un milione e mezzo di persone che hanno avuto una malattia oncologica da più di 10 anni, che salgono a 2 milioni e mezzo se consideriamo anche i guariti da oltre 5 anni. Il cancro non è più una condanna, grazie alla ricerca sempre più persone guariscono, ed è giusto e necessario che non paghino il prezzo di uno stigma che è ingiustificato". Lo ha detto il senatore del gruppo Italia viva Ivan Scalfarotto, relatore del disegno sull'oblio oncologico, svolgendo la relazione orale del provvedimento in Aula al Senato. "I gruppi parlamentari hanno deciso all'unanimità di non presentare emendamenti al testo. La legge permette al governo - ha aggiunto Scalfarotto - di tenere conto del progresso della ricerca scientifica e di accorciare, eventualmente, il termine di 10 anni fissato da questa legge. Tanti guariscono, credo sia un'ottima giornata per il parlamento e per il Paese". (Rin)