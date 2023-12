Grecia: ministro Economia Hatzidakis annuncia il lancio del Fondo nazionale per gli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro greco dell'Economia e delle finanze, Kostis Hatzidakis, ha annunciato oggi l'avvio del processo per la creazione di un Fondo nazionale per gli investimenti. Il fondo sarà inserito all’interno del Growthfund, il Fondo per la crescita che raccoglie beni pubblici di rilevanza nazionale sotto un unico istituto per un loro più efficiente sfruttamento. Rivolgendosi al primo vertice del Growthfund, il ministro ha affermato che il Fondo nazionale per gli investimenti opererà con le entrate del Growthfund e fornirà incentivi per iniziative di investimento, soprattutto nel campo delle nuove tecnologie e nel settore green.(Gra)