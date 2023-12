Serbia-Italia: presidente Lombardia Fontana, spazio per ampliare collaborazione in 5 ambiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 5 gli ambiti sul fronte dell'innovazione in cui la Regione Lombardia e la Serbia hanno spazio per ampliare la loro collaborazione: il settore automotive e mobilità sostenibile, il settore agricoltura e la trasformazione dei prodotti agricoli, la transizione energetica e le fonti rinnovabili, l'Information technology e il settore delle scienze della vita. Lo ha affermato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in un punto stampa a margine del Forum dell'Innovazione Italia-Serbia, che è iniziato oggi nella capitale serba Belgrado. (Seb)