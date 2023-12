Tunisia: registrate 160 mila nascite nel 2021, 49 mila in meno rispetto al 2017

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia ha registrato un calo significativo del numero di nascite tra il 2017 (209 mila) e il 2021 (160 mila). Lo rivelano i dati dell’Istituto nazionale di statistica (Ins) tunisino, secondo cui in alcune regioni il numero di nascite è diminuito del 23 per cento. Dai dati, si evince che i governatorati di Sfax e Tunisi hanno registrato il maggior numero di nascite nello stesso periodo di riferimento, con oltre 13 mila nuovi nati ciascuno. Secondo i dati Ins, si allunga invece la speranza di vita nel Paese nordafricano, da una media di 72,9 anni nel 2021 a 76,9 anni nel 2022. In particolare, la speranza di vita alla nascita è passata da 70,8 a 74,7 anni per gli uomini, mentre per le donne da 75,2 a 79,3 anni. Ha registrato un notevole aumento anche il numero dei contratti matrimoniali nel corso del 2021, il nove per cento in più rispetto all'anno precedente. Oltre 71 mila coppie hanno contratto matrimonio in Tunisia nel 2021, rispetto alle 65 mila del 2020. Tuttavia, la tendenza generale è in diminuzione, poiché nel quinquennio 2017-2021 il numero dei matrimoni è sceso di circa il 25 per cento, passando da 95 mila matrimoni del 2017 a poco più di 71 mila nel 2021. Dalle statistiche, emerge inoltre che il tasso di mortalità è aumentato del 33 per cento con 107 mila decessi nel 2021, rispetto agli 80 mila dell'anno precedente, in particolare a causa dell’epidemia da Covid 19. (Tut)