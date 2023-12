Trasporto aereo: Airbus aggiorna il kit del prototipo antincendio dell'A400M

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus Defence and Space ha condotto una nuova campagna di test in volo del prototipo antincendio Roll-on/Roll-off dell'A400M, sganciando 20 mila litri di ritardante e creando linee ad alta concentrazione lunghe oltre 400 metri. Lo ha reso noto l’azienda in un comunicato. Nell'arco di due settimane l'A400M ha effettuato una campagna di test a terra e in volo nella Spagna sud-occidentale e centrale effettuando sei lanci, tre con ritardante di colore rosso e tre con acqua. "Abbiamo testato una nuova versione del kit, che ha migliorato l'efficienza di caduta e ridotto il tempo di scarico di oltre il 30 per cento rispetto allo scorso anno, unendo al contempo rapidità di impiego e facilità di installazione sull'aeromobile A400M", ha dichiarato Jean-Brice Dumont, Head of Military Air Systems di Airbus Defence and Space. "Continuiamo a sperimentare nuove soluzioni e capacità per la nostra flotta di A400M, in questo caso per proteggere le popolazioni e gli ambienti naturali dagli incendi boschivi". (segue) (Com)