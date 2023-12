Trasporto aereo: Airbus aggiorna il kit del prototipo antincendio dell'A400M (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo kit roll-on/roll-off non richiede alcuna modifica al velivolo e, pertanto, è intercambiabile con qualsiasi aeromobile della flotta A400M. L'acqua o il ritardante sono stoccati in un serbatoio nella stiva del velivolo e una leva meccanica consente di aprire uno sportello che permette al liquido di fuoriuscire dall'aereo - per gravità - attraverso un tubo di scarico. Il progetto attuale del prototipo è in grado di scaricare 20 mila alla volta. I serbatoi possono essere riempiti in meno di 10 minuti utilizzando pompe standard ad alta pressione a terra. L'A400M è caratterizzato dalla capacità di decollare e atterrare su piste corte e non asfaltate e su un'ampia gamma di basi aeree e campi di volo. Durante la campagna, il 43mo squadrone antincendio dell'Aeronautica militare spagnola è stato coinvolto in qualità di consulente tecnico e ha garantito che questa capacità dell'A400M costituisce un valore operativo per qualsiasi potenziale operatore. Nel luglio 2022 Airbus ha testato per la prima volta un kit dimostrativo antincendio rimovibile sull'A400M. L'azienda ha concluso che il kit antincendio dell'A400M offre capacità aggiuntive non disponibili sul mercato grazie alla sua elevata capacità di sgancio, all'alta manovrabilità con i più recenti standard di sicurezza, all'operatività diurna e notturna e alla possibilità di convertire qualsiasi A400M regolare di qualsiasi flotta in un velivolo antincendio con brevissimo preavviso. (Com)