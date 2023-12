Istat: Misiani (Pd), economia è ferma e governo tira a campare, Italia su binario morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le previsioni Istat confermano purtroppo tutte le nostre preoccupazioni: l'economia italiana nel 2023 si è fermata e le prospettive di crescita per il 2024 sono nettamente inferiori rispetto alle ottimistiche stime del governo Meloni, che continua a raccontare un Paese molto lontano dalla realtà". Lo dichiara il senatore Antonio Misiani, responsabile economia del Pd. "La manovra di bilancio è debole e scritta sulla sabbia, questo è il dato di fondo: previsioni macroeconomiche sovrastimate, due terzi delle misure finanziate a deficit e per un solo anno, la spada di Damocle degli interessi sul debito pubblico. Nel frattempo, gli investimenti e la crescita languono, le disuguaglianze aumentano e il Pnrr, l'unica chance che il nostro Paese ha per uscire dalla stagnazione, è condizionato da grandi incognite, in primis l'incertezza sulle fonti di copertura alternative delle opere definanziate. La verità - conclude - è che la politica economica del governo si ispira ad un unico principio: tirare a campare fino alle europee 2024. Ma così l'Italia finisce su un binario morto".(Rin)