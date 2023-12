Lavoro: Intesa Sanpaolo, settimana corta chiesta da 70 per cento aventi diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Intesa Sanpaolo hanno richiesto l'abilitazione alla settimana corta circa il 70 per cento di coloro che lo potevano richiedere (personale full time della governance e delle filiali in sperimentazione, in totale circa 28.500 persone). Di questi, il 42 per cento nel periodo marzo-settembre ha utilizzato la settimana corta, per un totale di oltre 30.000 settimane. Il dato è in crescita (sia abilitati che fruizione) anche in considerazione dell'esperienza che nel tempo i colleghi stanno facendo. Intesa Sanpaolo – riferisce una nota – è sempre stata all'avanguardia anche in materia di organizzazione del lavoro per anticipare i cambiamenti mantenendo un'attenzione costante al benessere e all'inclusione delle persone, che sono la risorsa più importante e distintiva della Banca, per affrontare le sfide della crescita e della competitività. Da inizio anno è stato avviato un nuovo modello organizzativo del lavoro che permette di integrare tra loro più strumenti: il lavoro agile, la flessibilità di orario e la settimana corta. La trasformazione del modo di lavorare ha l'obiettivo di anticipare i cambiamenti per costruire la banca del futuro, attenta alle persone che vi lavorano, tenendo conto delle loro esigenze personali, per proseguire il percorso di digitalizzazione e innovazione tecnologica, con un forte impegno Esg. Tra le principali novità 120 giorni di smart working all'anno – che, a richiesta, salgono a 140 per le persone che operano in turno, ad esempio presso la Filiale Digitale, e per la Direzione Sistemi Informativi - flessibilità di orario all'ingresso tra le 7 e le 10 e la possibilità di usufruire della settimana corta, nove ore di lavoro al giorno per 4 giorni alla settimana. Tutti i colleghi delle strutture di governance possono lavorare in settimana corta compatibilmente con le esigenze aziendali di presidio delle attività ed è stata attivata anche una sperimentazione in 40 filiali di grandi dimensioni della rete Banca dei Territori. Inoltre, dal primo novembre 2023 il personale di oltre 250 filiali di piccole dimensioni può richiedere volontariamente la settimana corta, utilizzando come giorno di riposo il giorno di chiusura della filiale (ricompreso tra martedì, mercoledì e giovedì). (Rin)