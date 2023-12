Lazio: dodici i progetti premiati dal programma di Open Innovation (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le soluzioni e le innovazioni migliori partono spesso dal fervore creativo di talenti, team imprenditoriali e startup. Ad oggi, a fronte di oltre 1.220 candidature ricevute, sono stati 75 i progetti vincitori di Boost, con 258 team che hanno completato il percorso di mentorship grazie al supporto degli Spazi Attivi di Lazio Innova e dei nostri prestigiosi partner. A testimonianza di come il lavoro di squadra e il fare rete sia una modalità vincente per favorire la crescita economica e produttiva del nostro territorio", ha dichiarato la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all'Artigianato, all'Industria e all'Internazionalizzazione. (Com)