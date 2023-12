© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha commentato la firma del nuovo trattato con il Ruanda sulla politica migratoria. Sunak, in un messaggio su X, ha dichiarato: "Ho detto che avrei fermato l'immigrazione clandestina. Dicevo sul serio". "Abbiamo firmato un trattato con il Ruanda in cui è chiaro che siamo noi a decidere chi arriva in questo Paese, non le bande criminali" ha aggiunto Sunak. (Rel)