Export: Tajani, Stati maggiori si terranno ogni anno il 5 dicembre

- Con la giornata di oggi il governo intende chiamare a raccolta le imprese italiane per una giornata dedicata agli Stati maggiori dell'export che si terranno ogni anno il 5 dicembre. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando ai giornalisti a margine di un evento sull'internazionalizzazione delle imprese in corso all'Auditorium di Roma. "L'anno si sta chiudendo in maniera molto positiva, con i primi 8-9 mesi che hanno fatto registrare segnali di incremento. L'export rappresenta quasi il 40 per cento del nostro Pil", ha ricordato Tajani, sottolineando che il governo accompagna le imprese italiane che vogliono esportare e internazionalizzarsi. "Ci sono settori che hanno fatto dei balzi in avanti, altri che hanno sofferto di più. Le nostre infrastrutture dovranno essere rafforzate, penso ai porti o al trasporto intermodale, ma serve tempo. Le infrastrutture sono determinanti per la competitività. Siamo impegnati ad ottenere l'apertura del tunnel del Monte Bianco durante la pausa invernale, siamo per il raddoppio del tunnel. Stiamo anche lavorando per accelerare i tempi di realizzazione del traforo del Brennero. Tutto ciò che serve per favorire la competitività siamo pronti a farlo, poi però quando si tratta di discutere con altri Paesi europei bisogna lavorare anche per convincere loro", ha aggiunto. (Res)