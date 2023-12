Difesa: da gennaio al via addestramento piloti svedese in basi aeree di Galatina e Decimomannu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel gennaio del prossimo anno, il primo gruppo di piloti da caccia della Scuola di aviazione svedese inizierà l'addestramento in Italia. "La flottiglia aerea italiana che addestrerà i nostri studenti è il 61mo Stormo e l'addestramento avrà sede presso la base aerea di Galatina, vicino a Lecce, e presso la base aerea di Decimomannu in Sardegna", si legge in una nota delle Forze armate svedesi. "Sono felice che l'accordo sia stato firmato e che ci siano le condizioni necessarie per iniziare con un addestramento di volo qualificato che soddisfi i requisiti futuri", ha affermato il comandante dell'Aeronautica Jonas Wikman. L'addestramento è svolto dall'Aeronautica militare italiana con il supporto di Leonardo, prosegue il comunicato. L'Aeronautica militare svedese invierà istruttori di volo in entrambe le basi aeree per avere familiarità con il velivolo da addestramento italiano e il relativo sistema di pilotaggio. Successivamente gli istruttori di volo svedesi presteranno servizio come istruttori di volo presso la scuola di volo italiana. Commentando l'annuncio delle Forze armate, l'ambasciatore svedese in Italia, Jan Bjorklund, lo ha definito come "uno dei vari esempi dello sviluppo della cooperazione in materia di difesa" tra i due Paesi.(Sts)