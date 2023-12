Giustizia: Pd-M5s-Avs chiedono calendarizzazione mozione censura su Delmastro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Calendarizzare al più presto la mozione di censura già presentata nei confronti del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro”. E’ la richiesta formulata, in Aula alla Camera, dalla capogruppo del Partito democratico a Montecitorio, Chiara Braga, che ha poi condannato “le dichiarazioni gravissime pronunciate ieri dal sottosegretario durante una iniziativa pubblica del suo partito. Ancora una volta espressioni incompatibili con chi rappresenta il governo di un Paese democratico. Un sottosegretario - ha aggiunto la parlamentare - non può usare le parole di un dittatore fascista. Un sottosegretario non può portare la discussione sulla giustizia su un terreno che è di minacce verso la magistratura. Ci aspettiamo che il presidente del Consiglio, Meloni, ed il ministro della Giustizia, Nordio, revochino immediatamente le deleghe attribuite al sottosegretario Delmastro”. Alla richiesta di calendarizzare la mozione di censura si sono associati anche Movimento cinque stelle ed Alleanza verdi e sinistra. (Rin)