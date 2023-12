Piemonte: Cirio, laboratorio biotecnologie Grugliasco è eccellenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamattina ho avuto il piacere di visitare il nuovo laboratorio didattico di biotecnologie agroalimentari dell’Iti Majorana diGrugliasco, una delle realtà d’eccellenza del nostro Piemonte. Lo scrive su Facebook il presidente del Piemonte Alberto Cirio. "E questo GreenLab ne è la testimonianza: nato da un’idea dei docenti poco prima della pandemia, è diventato realtà grazie alla passione e alla determinazione che ha portato questa scuola ad aggiudicarsi 130 mila euro con un bando per fondi europei, mettendo a disposizione dei suoi studenti un luogo di apprendimento moderno e all’avanguardia. Vedere l‘impegno e l’entusiasmo di tutti voi, studenti e insegnanti, è per me un grandissimo orgoglio. Questo è il nostro Piemonte", conclude Cirio. (Rpi)