Sanità: Barbati (LcG), personale Ssn lavora in emergenza perpetua

22 luglio 2021

- Esprimo vicinanza ai medici ospedalieri che oggi stanno scioperando per protestare contro i tagli alle pensioni e per chiedere condizioni di lavoro più sostenibili e dignitose, nuove assunzioni e il rinnovo dei contratti collettivi. Lo ha dichiarato Carmine Barbati vice presidente dell'Assemblea capitolina della Lista Civica Gualtieri Sindaco. "Come medico di famiglia, so quanto la professione medica sia entrata in sofferenza negli ultimi anni. Ad oggi abbiamo il Governo Meloni che, a parole, dice di investire nella sanità, quando poi nella pratica vorrebbe tagliare le pensioni dei medici. Ad esso di aggiunge l'immobilismo totale della Giunta Rocca, che non sblocca le assunzioni nel pubblico. Nel mentre, il Covid torna a diffondersi, con inevitabile impatto sulle terapie intensive. Se non è ancora emergenza, presto potrebbe diventarlo", ha aggiunto. "In Italia non si riesce a fare pianificazione e programmazione, soprattutto nel SSN. Il sistema lavora in costante emergenza e si regge in piedi quasi esclusivamente grazie alla professionalità e all'impegno di medici e paramedici. Invece di tagliare le pensioni, il Governo si sieda al tavolo con i sindacati e ascolti chi conosce la Sanità pubblica perché ci lavora ogni giorno", ha concluso Barbati. (Com)