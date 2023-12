© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono cominciate, nell'Aula della Camera, le dichiarazioni di voto finale sul decreto recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum. Il testo, da inviare al Senato, deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 17 dicembre. (Rin)