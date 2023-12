Francia: nove marinai bloccati al largo della Bretagna su una vecchia nave in avaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove marinai di diverse nazionalità sono bloccati dal primo dicembre al largo della Bretagna a bordo della Sky III, una vecchia nave rompighiaccio che versa in pessime condizioni. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro". La nave, costruita nel 1966, batte bandiera della Tanzania ed era diretta a Cipro per delle riparazioni dopo essere partita da Rotterdam. L'associazione dei marinai Mor Glas in un comunicato ha parlato di un "mucchio di ferraglia" che versa in uno stato "molto preoccupante". Un motore è andato in avaria e a bordo stanno cominciando a scarseggiare cibo e acqua potabile. Secondo quanto riferito all'emittente radiofonica "France Bleu" da Laure Talloneau, ispettrice della Federazione internazionale degli operai dei trasporti (Itf), alcuni marinai a bordo sono stati aggrediti dai loro superiori per aver chiamato i soccorsi. La prefettura marittima dell'Atlantico ha affermato al quotidiano "Ouest France" di seguire la situazione e di essere in contatto con l'armatore. (Frp)