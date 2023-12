Sicurezza: chiedevano soldi come risarcimento di un incidente stradale, la Polizia ferma truffatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito di un'attività di indagine coordinata dal IV Dipartimento della Procura della Repubblica di Milano, svolta congiuntamente dalla Polizia di Stato e della Polizia Locale di Milano in servizio presso il Pool Antitruffe della Sezione di Polizia Giudiziaria, nei giorni scorsi a Milano è stata eseguita l'ordinanza del G.I.P. di Milano con la quale è stata applicata la misura cautelare personale della custodia in carcere a un cittadino italiano di 24 anni, già gravato da precedenti specifici, per furto, truffa aggravata, estorsione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. La condotta criminale seguiva schemi più che collaudati: le anziane vittime venivano contattate telefonicamente dai truffatori che, presentandosi come appartenenti alle Forze dell’Ordine o come avvocato o il nipote, chiedevano l'urgente pagamento di una somma di denaro e/o la consegna di preziosi a titolo di risarcimento per un fantomatico incidente stradale come rimborso di un debito impellente. In particolare, gli agenti, nell'indagine a carico del 24 enne, hanno accertato che quest’ultimo, in concorso con altre persone rimaste ignote, ha contattato telefonicamente tre potenziali vittime, tutte anziane, una delle quali è caduta nel tranello ed è stata costretta ad aprire la cassaforte e a consegnare tutto quello custodito. In un altro caso, approfittando dell'agitazione dell'anziana, l'indagato ha asportato la carta bancomat della vittima, utilizzata poi nell'immediatezza, e lo smartphone. Si ritiene utile informare che, sempre nell'ambito dei reati commessi in danno di persone anziane, è stata recentemente rilevata una "variante" realizzata attraverso messaggi: gli autori, presentandosi come parenti autorizzati all'uso dell'home banking e comunicando di essere impossibilitati ad accedere a tale servizio a causa del danneggiamento del proprio apparecchio cellulare, giustificano così il cambio dell'utenza visibile alla vittima e chiedono alle vittime di effettuare pagamenti urgenti, bonifici istantanei e ricariche su carte prepagate. (Com)