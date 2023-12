Export: Ricci (Sace), inseguire i macrotrend per posizionarsi sul mercato globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia deve cercare di catturare alcuni macrotrend che possono permetterle di posizionarsi in modo significativo nel settore dell’export, fra i quali pesano in particolare l’aumento del potere d’acquisto nei Paesi emergenti e gli investimenti in sostenibilità. Lo ha detto l’amministratrice delegata e direttrice generale di Sace, Alessandra Ricci, alla Conferenza nazionale dell’export e dell’internazionalizzazione, in corso oggi all’Auditorium di Roma. “Nel settore dell’export i beni di consumo pesano per il 27 per cento e a fronte dell’incremento del potere d’acquisto degli abitanti di Paesi come Turchia, Vietnam o Cina questi sono per l’Italia un’opportunità”, ha sottolineato Ricci, che fra le tendenze da tenere sotto osservazione ha sottolineato anche il tema della sostenibilità. “Ogni anno, per raggiungere gli obiettivi Onu sulla sostenibilità si richiedono nel mondo 3.800 miliardi di euro di investimenti”, ha detto, rilevando come a fronte di queste richieste “la capacità per le imprese italiane di prendere una fetta di mercato” è concreta. (Res)